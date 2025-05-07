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Россиянин осужден на 18 лет за подготовку взрыва на подстанции предприятия ОПК

Россиянин осужден на 18 лет за подготовку взрыва на подстанции предприятия ОПК

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы участника запрещенного в России террористического украинского военизированного националистического объединения «Азов» Александра Богданова, готовившего взрыв на подстанции предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ставропольском крае.

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