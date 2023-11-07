Хриплый голос и проблемы с горлом могут указывать на болезни ЖКТ

МОСКВА, 7 ноября, ФедералПресс. Хриплый голос, кашель, боль и жжение в горле могут быть признаками ларингофарингеального рефлюкса, заболевания, характеризующегося попаданием желудочного содержимого в гортань и глотку, сообщает издание Daily Mail.