В России назвали два условия для повышения выплат после выхода на пенсию

После достижения 80 лет удваивается фиксированная часть выплаты к страховой пенсии по старости, рассказала член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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