Международный женский день отметили в ТОС «Правобережья» Калуги

В Калуге Международный женский день отметили в ТОС «Правобережья». Поздравили жителей микрорайона и представителей местного сообщества Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Городской думы Эльвира КапитоноваВ Калуге Международный женский день отметили в ТОС «Правобережья».