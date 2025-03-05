Международный женский день отметили в ТОС «Правобережья» Калуги

В Калуге Международный женский день отметили в ТОС «Правобережья». Поздравили жителей микрорайона и представителей местного сообщества Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Городской думы Эльвира КапитоноваВ Калуге Международный женский день отметили в ТОС «Правобережья».
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