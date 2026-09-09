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Царьград

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Андрей Туманов объяснил, как бархатцы отпугивают вредителей

Андрей Туманов объяснил, как бархатцы отпугивают вредителей

Андрей Туманов рассказал, как бархатцы могут защищать огород от насекомых благодаря своему аромату. Цветочные посадки вокруг овощей маскируют их запахи, сбивая насекомых с толку и уменьшая их влияние на урожай.

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