Экс-глава Верховного совета России раскритиковал методы ГКЧП

Руслан Хасбулатов назвал правильными идеи ГКЧП, но их методы не поддержал Представители государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) имели правильные идеи, однако они выбрали незаконные методы ведения политической борьбы.
Руслан Хасбулатов назвал правильными идеи ГКЧП, но их методы не поддержал Представители государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) имели правильные идеи, однако они выбрали незаконные методы ведения политической борьбы.
Свежие комментарии