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Экс-глава Верховного совета России раскритиковал методы ГКЧП

Экс-глава Верховного совета России раскритиковал методы ГКЧП

Руслан Хасбулатов назвал правильными идеи ГКЧП, но их методы не поддержал Представители государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) имели правильные идеи, однако они выбрали незаконные методы ведения политической борьбы.

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