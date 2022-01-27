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«Предопухолевое состояние»: женщин Владивостока зовут проверить грудь

«Предопухолевое состояние»: женщин Владивостока зовут проверить грудь

Пройти её приглашают женщин Владивостока, сообщает Роддом № 3. Медики составили порядок действий для пациенток, которые собираются прийти на диагностику по адресу Калинина, 55, женская консультация ВКРД № 3 готова принять пациенток с 8:00 до 13:00.

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