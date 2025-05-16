В Кирове вынесен приговор по уголовному делу о падении наледи на учащегося школы

Собранные следственным отделом по Октябрьскому району города Кирова доказательства явились достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной части одной из общеобразовательных школ города Кирова.
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