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FiNE NEWS

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Спрос на туры в Петербурге снизился на 32% за лето 2026 года

Число чеков, оформленных в российских турагентствах в период с июня по август 2026 года, сократилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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