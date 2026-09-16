❗️Севастопольский «агроном» выращивал коноплю в подвале гаража, хранил оружие и порох. Ему грозит до 20 лет тюрьмы При обыске у ранее судимого 40-летнего мужчины нашли 11 кустов, оборудование для выращивания, более килограмма частей растений и электронные весы.