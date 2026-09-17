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«Почта России» выставила курортный комплекс в Подмосковье на торги

«Почта России» выставила курортный комплекс в Подмосковье на торги

«Почта России» продает курортный комплекс в Одинцовском округе Подмосковья. Начальная цена имущественного комплекса площадью 12,2 тысячи квадратных метров составляет 802 миллиона рублей, сообщает РИА Недвижимость .

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