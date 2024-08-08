Близкие шахматистки Османовой сообщили свою версию причины отравления

Близкие шахматистки Умайганат Османовой, пострадавшей во время шахматного турнира, сообщили «Российской газете», что на предыдущем соревновании Амина Абакарова могла затаить обиду на соперницу из-за проигрыша по решению судей — обе участницы завершили встречу при одинаковом количестве очков.
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