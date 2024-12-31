Миллионы россиян смотрят в Новый год одни и те же фильмы. Зачем они это делают и нормально ли это?

В новогодние каникулы миллионы россиян пересматривают одни и те же фильмы. Это могут быть старые голливудские комедии, такие как «Один дома» или «Отпуск по обмену», все части «Гарри Поттера» или классика советского кинематографа, например, «Ирония судьбы» или «Иван Васильевич меняет профессию».
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