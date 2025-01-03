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Токаев и Путин обсудили стратегическое партнёрство Казахстана с Россией

Токаев и Путин обсудили стратегическое партнёрство Казахстана с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели встречу в Астане, на которой обсудили внешнюю политику Казахстана и подтвердили стремление к сохранению стратегического партнёрства между Казахстаном и Россией.

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