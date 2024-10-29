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Русское оружие

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📹⚡️Задействование над Калужской областью разведывательно-ударного вертолета Ка-52М для низковысотного перехвата украинского БПЛА-"камикадзе" PD-2 с применением УРВБ малой дальности 9М342 "Игла-В" (в составе комплекса "Стрелец") с двухдиапазонной коротко- / средневолновой (1,8 - 3 мкм и 3,5 - 5 мкм) ИКГСН и дальностью действия 5,5 - 7,5 км (в зависимости от высоты пуска) свидетельствует  о начале позитивных подвижек в видении командованием ВКС России в целом и армейской авиации в частности концепции формирования низковысотного противовоздушного контура, адаптированного к противодействию массированным ударам БПЛА-"камикадзе", а также локальным ударам с применением тактических крылатых ракет Р-360МД "Нептун-МД".

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