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Парламентская газета

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Матвиенко дала старт проекту о сотрудничестве России и Китая

Матвиенко дала старт проекту о сотрудничестве России и Китая

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 16 июля дала старт российско-китайскому просветительскому проекту «Добрые соседи», приуроченному к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

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