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Венсан Колле: «Возможно, через несколько лет все лучшие игроки в НБА будут из Европы»

Главный тренер сборной Франции и «Метрополитана» Венсан Колле считает, что европейские баскетболисты продолжат развивать успех и в обозримом будущем займет ведущие роли в НБА.

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