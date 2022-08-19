На трассе в Ростовской области 71-летняя пенсионерка за рулём авто устроила массовую аварию

На автодороге Волгодонск — Зимовники в Ростовской области произошла дорожная авария, которую устроила 71-летняя женщина-водитель за рулём отечественного легкового автомобиля "Лада Гранта", сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по донскому региону.