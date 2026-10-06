Роспотребнадзор через суд вернул муромцу деньги за несостоявшийся тур

Потребитель заплатил за путёвку 81 200 рублей, но тур не состоялся, а деньги не возвращали. Суд обязал турагентство выплатить 265 899,67 рубля с учётом неустойки, процентов и компенсации морального вреда.
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