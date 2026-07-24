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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Современный офис с историческими деталями построят в центре Барнаула

Современный офис с историческими деталями построят в центре Барнаула

Проект здания на улице Гоголя, 65, рассмотрели на заседании градсовета Проект офиса в Барнауле на улице Гоголя, 65 Новый офисный комплекс планируют построить на улице Гоголя, 65, в историческом центре Барнаула.

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