Женщина погибла в групповом ДТП в Сегежском районе

На трассе «Кола» в выходные произошло два смертельных ДТП. Вчера, 17 декабря, в Сегежском районе на 704 километре федеральной трассы «Кола» в столкновении трех машин погибла женщина-пассажир, еще один человек травмирован.
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