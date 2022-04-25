Подготовка автомобиля к лету: что нужно проверить и заменить перед жарким сезоном

Подготовка автомобиля к лету: что нужно проверить и заменить перед жарким сезоном

Наступление теплого сезона требует не только замены резины на автомобиле – проверить нужно все узлы и механизмы, так как на них негативно влияет не только зимний холод и дорожные реагенты, но и летняя жара.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх