Подготовка автомобиля к лету: что нужно проверить и заменить перед жарким сезоном

Наступление теплого сезона требует не только замены резины на автомобиле – проверить нужно все узлы и механизмы, так как на них негативно влияет не только зимний холод и дорожные реагенты, но и летняя жара.
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