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Депутат из Химок Артур Каримов проверил готовность школы № 31 ко Дню знаний

Депутат из Химок Артур Каримов проверил готовность школы № 31 ко Дню знаний

Готовность тридцать первой школы к новому учебному году проверила комиссия в Химках. Специалисты обращали внимание на состояние классов, наличие необходимой аппаратуры и материалов, а также благоустройство территории.

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