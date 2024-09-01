Депутат из Химок Артур Каримов проверил готовность школы № 31 ко Дню знаний

Готовность тридцать первой школы к новому учебному году проверила комиссия в Химках. Специалисты обращали внимание на состояние классов, наличие необходимой аппаратуры и материалов, а также благоустройство территории.
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