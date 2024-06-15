В общем, США решили наехать на всех, кто чем-либо торгует с Россией. То есть на весь мир. Это, общем-то, игра ва-банк, поскольку больше санкций у них не осталось.
Это последние санкции ...
Комментарии
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Юрий анин
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13 час.
VG
Vasily Golov
США повторяют "успехи" Евросоюза.Все остальные прекратят торговлю с Россией и США.Американец будет без штанов.без тяжелой и дешевой нефти.Останется на крючке Европа. Как будут чувствовать европейцы в НАТО?Они подумают о замене зонтика безопасности над столицами.США далеко,Россия рядом.Идти на мировую с Россией проще.Она исполняет договора,не в пример США.РФ и КНР обеспечат Евросоюз независимостью.
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9 час.
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