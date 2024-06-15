VG

Vasily Golov

США повторяют "успехи" Евросоюза.Все остальные прекратят торговлю с Россией и США.Американец будет без штанов.без тяжелой и дешевой нефти.Останется на крючке Европа. Как будут чувствовать европейцы в НАТО?Они подумают о замене зонтика безопасности над столицами.США далеко,Россия рядом.Идти на мировую с Россией проще.Она исполняет договора,не в пример США.РФ и КНР обеспечат Евросоюз независимостью.