Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Олег Самойлов
    Союзнички - это КТО? Дагестанцы? Ингуши? Чеченцы? Буряты? Чуваши? Татары? Башкиры? Иль еще кто из НАШИХ, РОССИЙСКИХ, ...Врачи-мигрaнты из...
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Это последние санкции ...

Это последние санкции ...

В общем, США решили наехать на всех, кто чем-либо торгует с Россией. То есть на весь мир. Это, общем-то, игра ва-банк, поскольку больше санкций у них не осталось.

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Комментарии
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Юрий анин
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13 час.
VG
Vasily Golov
США повторяют &quot;успехи&quot; Евросоюза.Все остальные прекратят торговлю с Россией и США.Американец будет без штанов.без тяжелой и дешевой  нефти.Останется на крючке Европа. Как будут чувствовать европейцы в НАТО?Они подумают о замене зонтика безопасности над столицами.США далеко,Россия рядом.Идти на мировую с Россией проще.Она исполняет договора,не в пример США.РФ и КНР обеспечат Евросоюз независимостью.
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9 час.

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