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Челябинские врачи перестанут заполнять карточки вручную

Челябинские врачи перестанут заполнять карточки вручную

Сейчас тестируется система, когда все данные можно внести голосовым набором. О том, как в уходящем году изменилась система здравоохранения, рассказали специалисты медицинских ведомств.

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