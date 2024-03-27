Студенты СПбГУ примут участие в работе пресс-центра на Агрофоруме в Архангельской области

Он пройдет 28-29 марта в Вельске Студенты Высшей школы журналистики СПбГУ примут участие в работе пресс-центра на III Агрофоруме «От науки до практики», который пройдет 28-29 марта в Вельске (Архангельская область).
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