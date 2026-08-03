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Журнал «Профиль»

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Продажи новых автомобилей в России с начала года выросли на 10%, гибридов и электромобилей – на 94,7%

Продажи новых автомобилей в России с начала года выросли на 10%, гибридов и электромобилей – на 94,7%

В январе – июле в России было реализовано 815.106 новых автомобилей. Этот показатель на 10% превышает уровень аналогичного периода предыдущего года, сообщают в Минпромторге 3 августа 2026 года, в понедельник.

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