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Мировое обозрение

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Следующие Surface будут первыми ИИ-компьютерами Microsoft — с чипами Arm и мощными ускорителями

Следующие Surface будут первыми ИИ-компьютерами Microsoft — с чипами Arm и мощными ускорителями

Microsoft в 2024 году планирует кардинально обновить свои линейки Surface Pro и Surface Laptop, предложив улучшенный дизайн, новые функции и чипы нового поколения с NPU — ускорителями алгоритмов искусственного интеллекта.

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