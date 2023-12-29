Следующие Surface будут первыми ИИ-компьютерами Microsoft — с чипами Arm и мощными ускорителями

Microsoft в 2024 году планирует кардинально обновить свои линейки Surface Pro и Surface Laptop, предложив улучшенный дизайн, новые функции и чипы нового поколения с NPU — ускорителями алгоритмов искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии