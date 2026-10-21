Ракетная опасность в Калужской области длилась почти час и была отменена губернатором в 6.36 утра.Почти час продлилась ракетная опасность на территории Калужской области утром в среду, 21 октября.
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