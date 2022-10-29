Большинство стран Евросоюза из-за собственных политиков продолжают падение в пропасть в угоду США. Изменить ситуацию может только приход адекватных управленцев, уверен член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Большинство стран Евросоюза из-за собственных политиков продолжают падение в пропасть в угоду США. Изменить ситуацию может только приход адекватных управленцев, уверен член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
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