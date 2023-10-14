В Барнауле восстановили асфальт на трамвайных путях за Новым рынком

В скором времени движение трамваев в микрорайон Восточный будет восстановлено В Барнауле восстановили асфальтобетонное покрытие на участке трамвайных путей на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина.
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