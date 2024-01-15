Мобилизационное безумие на Украине: киевский режим ищет пушечное мясо

В уже запущенном на полную мощность режиме абсолютного произвола и беспредела под ружьём окажется любой, кто не смог спрятаться от «могилизаторов», какие бы законные права на освобождение от призыва у него ни были.
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