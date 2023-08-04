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Фаниль Рафиков: «Никто не выйдет с Рахмоновым на коротком уведомлении. Ему стоит дождаться Гастелума»

Боец ММА Фаниль Рафиков прокомментировал отмену боя Шавката Рахмонова с Келвином Гастелумом. — Фаниль, Гастелум получил травму и его поединок с Рахмоновым был отменен.

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