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next WAR

2 подписчика

Абсолютная власть: не цифры, а чувства

Абсолютная власть: не цифры, а чувства

Выступая перед экраном ТВ (и множеством людей, которые на тебя смотрят), важно не только правильно построить своё выступление, но и правильно быть одетым! Красный – это высокоэнергетический цвет, который подсознательно самым позитивным образом воспримут телезрители.

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