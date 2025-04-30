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Россияне определили лучшие российские регионы для работы

Россияне определили лучшие российские регионы для работы

Лучшие регионы для работы, по мнению россиян, — Саратовская, Белгородская и Новосибирская области. Об этом говорится в результатах исследования платформы по развитию бренда работодателя Dream Job, с которыми ознакомились «Известия» 30 апреля.

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