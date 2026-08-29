Британия устроила трехдневную слежку за российскими кораблями в Ла-Манше

В операции участвовали эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans и патрульный корабль HMS Severn. Дарья Неяскина29-08-2026 17:24 © Фото: Manuel Navarrodpa, Global Look Press Поделиться: Королевский военно-морской флот Великобритании на протяжении трех дней отслеживал российские корабли и грузовые суда в Северном море и проливе Ла-Манш.
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