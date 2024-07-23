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Царьград

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Экс-депутата Верховный Рады Ирину Фарион мог застрелить профессионал

Экс-депутата Верховный Рады Ирину Фарион мог застрелить профессионал

Бывшего депутат Верховной Рады Украины Ирину Фарион мог убить профессиональный киллер, который уже держал в руках оружие.

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