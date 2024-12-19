Модели искусственного интеллекта могут обманывать, показало новое исследование Anthropic. Во время обучения они могут притворяться, что придерживаются других взглядов, а на самом деле сохраняют свои первоначальные предпочтения.
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