Срочная новость для владельцев банковских карт Сбербанка: с 1 августа вводятся новые правила, можно остаться без рубля Ольга БезродняяСбербанк объявил о запуске новой подписки для своих клиентов, которая обещает значительно упростить их жизнь и сэкономить средства.