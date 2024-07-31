Срочная новость для владельцев банковских карт Сбербанка: с 1 августа вводятся новые правила, можно остаться без рубля Ольга БезродняяСбербанк объявил о запуске новой подписки для своих клиентов, которая обещает значительно упростить их жизнь и сэкономить средства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии