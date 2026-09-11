«Соберемся на троих»: Кремль рассчитывает на скорые переговоры по Украине

В Кремле выражают надежду на скорое возобновление трехсторонних переговоров по украинскому вопросу. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, сообщил журналисту «Известий», что Москва стремится к продолжению диалога, направленного на урегулирование конфликта в Украине.