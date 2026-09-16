CEO Qualys продал акции компании на $544 тыс

Генеральный директор и президент компании Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS) Сумед Тхакар (Sumedh S. Thakar) реализовал пакет обыкновенных акций компании на общую сумму около $544 152.
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