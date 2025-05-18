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Всё выключено: россияне не получат доступ к пяти функциям Nintendo Switch 2

Всё выключено: россияне не получат доступ к пяти функциям Nintendo Switch 2

Старт продаж новой консоли Nintendo Switch 2 в мире назначен на 5 июня, но покупатели в РФ столкнутся с ограничениями в возможностях своих гаджетов — они будут лишены легального доступа к новым сервисам приставки.

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