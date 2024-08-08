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Царьград

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В Екатеринбурге 11-летний ребенок попал под колеса грузовика

В Екатеринбурге 11-летний ребенок попал под колеса грузовика

ДТП произошло, когда мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу.В Екатеринбурге вечером, 7 августа 11-летний ребенок попал под колеса грузовика.

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