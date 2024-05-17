«Меня ждут как освободителя» – предавший Донбасс перерожденец Бойко

Россия – это враг Украины, а население Донбасса встретит украинскую армию как освободителей. Об этом в эфире телеканала DW заявил депутат Верховной рады, бывший «регионал» Юрий Бойко, который представлял себя как пророссийского политика и в 2019-м году посещал Москву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».