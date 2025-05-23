Часть центральных улиц Иркутска осталась без света днем 23 мая

Около трех часов дня 23 мая часть центральных улиц города Иркутска осталась без света. Из-за аварии на сетях света нет в домах на 5-й Армии, Бурлова, Горького, Ленина, Марата, Российской, Свердлова, Степана Разина, Черемховском переулке, а также на улицах Чудотворская, Ярослава Гашека.