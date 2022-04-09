Клопп о «Ман Сити»: «Не уверен, что карьеры Надаля и Федерера были бы такими, если бы не их конкуренция. Сильный соперник помогает больше всего»

Юрген Клопп высказался о соперничестве «Ливерпуля» с «Манчестер Сити». «Очень часто, когда встречаются две топ-команды, такого не происходит, но история наших встреч показала, что за матчами интересно наблюдать, так как обе команды действительно стремятся к победе.