Клопп о «Ман Сити»: «Не уверен, что карьеры Надаля и Федерера были бы такими, если бы не их конкуренция. Сильный соперник помогает больше всего»

Юрген Клопп высказался о соперничестве «Ливерпуля» с «Манчестер Сити». «Очень часто, когда встречаются две топ-команды, такого не происходит, но история наших встреч показала, что за матчами интересно наблюдать, так как обе команды действительно стремятся к победе.
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