Deutsche Bank: долгосрочные перспективы доллара меняются под влиянием технологий и геополитики

Аналитики Deutsche Bank считают, что долгосрочная динамика доллара США все больше определяется структурными изменениями мировой экономики, развитием технологий и геополитическими процессами, а не только традиционными макроэкономическими факторами.
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