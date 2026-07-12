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Deutsche Bank: долгосрочные перспективы доллара меняются под влиянием технологий и геополитики

Deutsche Bank: долгосрочные перспективы доллара меняются под влиянием технологий и геополитики

Аналитики Deutsche Bank считают, что долгосрочная динамика доллара США все больше определяется структурными изменениями мировой экономики, развитием технологий и геополитическими процессами, а не только традиционными макроэкономическими факторами.

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