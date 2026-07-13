НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

77 подписчиков

Министерство просвещения объявило войну мармеладным червякам. Милонов признался, что сам их ест

Министерство просвещения объявило войну мармеладным червякам. Милонов признался, что сам их ест

Министерство просвещения России объявило войну мармеладным червякам и жукам. По мнению специалистов ведомства, желание ребенка попробовать мармелад в виде червей или крови нельзя назвать адекватным с точки зрения психоневролога.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии