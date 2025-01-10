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Царьград

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Шестеро погибших и 180 тысяч эвакуированы: Лос-Анджелес в огне

Шестеро погибших и 180 тысяч эвакуированы: Лос-Анджелес в огне

В районе Лос-Анджелеса продолжаются разрушительные пожары, унесшие жизни шести человек и вынудившие эвакуировать 180 тысяч жителей.

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