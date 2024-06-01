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От Содома до Хиросимы

От Содома до Хиросимы

В Киеве сидит в тюрьме Дима Скворцов. Единственный из тех, кого я знаю (кто сидел, или погиб, или бежал, или был обменян) в кристально чистом виде мученик за веруСкворцов не любит нацистский режим и не скрывал этого.

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