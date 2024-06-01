От Содома до Хиросимы

В Киеве сидит в тюрьме Дима Скворцов. Единственный из тех, кого я знаю (кто сидел, или погиб, или бежал, или был обменян) в кристально чистом виде мученик за веруСкворцов не любит нацистский режим и не скрывал этого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии